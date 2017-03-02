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Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın

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Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın
Edinilen bilgiye göre olay, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy mevkinde bulunan bir altın işletme fabrikasında meydana geldi.

Niğde'de bir altın madeninin işlendiği fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy mevkinde bulunan bir altın işletme fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangını gören işçiler durumu fabrika yetkililerine bildirdi.

Fabrika yetkilileri ise durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ulukışla Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken olayla ilgili araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın

Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın

Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın

Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın

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