Altın Ok Sahiplerini Buldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. Final töreninde gösteri yapan elastik kızın ok ile yaptığı atışlar izleyenleri büyüledi.

16 ülkeden 37'si yabancı 400'den fazla sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalar nefes keserken, şovlar ve gösteriler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Binlerce vatandaşın takip ettiği Uluslararası Altın Ok Festivali'nde ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giyerek yay gerip ok atan sporcular, katılan binlerce kişiye keyifli bir anlar yaşattı.

Altın Ok'un sahiplerini bulduğu Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali'ne TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncuları da damga vurgu. Dizide Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, Samsa'yı canlandıran Melih Özdoğan, Aliyar'ı canlandıran Cem Uçan ve Abdurrahman'ı canlandıran Calal Al, Balıkesir'de festival alanında büyük ilgiyle karşılandı. Festivale katılan vatandaşları selamlayan oyuncular, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geleneksel sporları yeniden gündeme getiren, Orta Asya ve Anadolu'nun dört bir yanını şenlendiren geleneksel oyunlarla 7'den 70'e herkesi kucaklayan Uluslararası Altın Ok Festivali'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. Genimizde yer alan sporları gençlerimize doğru anlatabilirsek Türkiye'yi daha güzel noktalarda temsil edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılan ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama teşekkürlerin en büyüğünü Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ediyorum" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Altın Ok Festivali'ne katılımın çok yoğun olduğunu kaydeden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Genimizdeki at sevgisi ve ok sporu bu organizasyon ile tamamen gün yüzüne çıktı. Tarihimize güzel bir yolculuk yaptık, kendimizle gurur duyduk. Unutulmaya yüz tutmuş sporlarımızdan, geleneksel oyunlarımıza kadar bir çok sosyal aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Hayal ettiğinizde her şey çok daha güzel oluyor. Bugün Balıkesir'e çok güzel bir festival kazandırdık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Edip Uğur olmak üzere emeği geçen ve festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan ve Romanya olmak üzere 16 ülkeden 37, Türkiye'den ise 58 yarışmacının katıldığı Atlı Okçuluk Yarışmaları; Türk parkuru, Alp parkuru, Kabak ve Kore parkuru olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

95 sporcunun at üstünde, yay gerip ok attığı Kabak parkurunda birinci Ümit Tekcan, ikinci Hamza Şanlı, üçüncü Mehmet Can Coşkun, dördüncü ise İbrahim Güneş olurken; Kore parkuru'nda birinci Dimitar Trukanov, ikinci Şevket Sarıdemir, üçüncü Murat Aljalemdeh ve dördüncü Davut Çakır, Alp parkurunda birinci Serdar Gürbıyıkoğulları, ikinci Murat Boncuk, üçüncü Murat Aljalemdeh, dördüncü Murat Çıtak, Türk parkurunda ise birinci Ömer Atar, ikinci Enis Yurdakök, üçüncü Mihail Cozmei, dördüncü ise Alperen Alkan oldu.

300'den fazla yarışmacının ok attığı Yaya Okçuluğu müsabakalarında ise kadınlar kategorisinin birincisi Melike Karalı, ikincisi Tuğba Kılıç, üçüncüsü İrem Deniz, dördüncüsü Şebnem Saliha Çakıroğlu olurken, erkekler kategorisinde birinci Ahmet Özoğul, ikinci Alparslan Yeşilkaya, üçüncü Savaş Atalay, dördüncü Burhan Aktaş ve karma gençler kategorisinde ise birinci Onur Sünnetçioğlu, ikinci Emir Balaban, üçüncü Berkay Temel ve dördüncü Enes Demir oldu.