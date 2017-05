Altın Ok Sahiplerini Buldu

Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali'nde şampiyonların belli olduğu final gününe 7'den 70'e binlerce kişi...

Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali'nde şampiyonların belli olduğu final gününe 7'den 70'e binlerce kişi katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali sona erdi. 16 ülkeden 37'si yabancı 400'den fazla sporcunun katılımıyla yapılan yarışlar nefes keserken, şovlar ve gösteriler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Binlerce vatandaşın takip ettiği Uluslararası Altın Ok Festivali'nde ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giyerek yay gerip ok atan sporcular, katılan binlerce kişiye keyifli bir anlar yaşattı.

7'den 70'e herkes festivalde

Milli mirasımızı, geleneksel sporlarımızı yeniden gündeme getiren, Orta Asya ve Anadolu'nun dört bir yanını şenlendiren geleneksel oyunlarla 7'den 70'e herkesi kucaklayan Uluslararası Altın Ok Festivali'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. Genimizde yer alan sporları gençlerimize doğru anlatabilirsek Türkiye'yi daha güzel noktalarda temsil edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılan ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama teşekkürlerin en büyüğünü Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ediyorum" dedi.

Yılmaz: "Balıkesir güzel bir festival kazandı"

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Ok Festivali'ne katılımın çok yoğun olduğunu kaydeden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Genimizdeki at sevgisi ve ok sporu bu organizasyon ile tamamen gün yüzüne çıktı. Tarihimize güzel bir yolculuk yaptık, kendimizle gurur duyduk. Unutulmaya yüz tutmuş sporlarımızdan, geleneksel oyunlarımıza kadar bir çok sosyal aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Hayal ettiğinizde her şey çok daha güzel oluyor. Bugün Balıkesir'e çok güzel bir festival kazandırdık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Edip Uğur olmak üzere emeği geçen ve festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Atlılar 4 kategoride yarıştı

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan ve Romanya olmak üzere 16 ülkeden 37, Türkiye'den ise 58 yarışmacının katıldığı Atlı Okçuluk Yarışmaları; Türk Parkuru, Alp Parkuru, Kabak ve Kore Parkuru olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Atlı okçuluk şampiyonları

95 sporcunun at üstünde, yay gerip ok attığı "Kabak Parkuru'nda birinci Ümit Tekcan, ikinci Hamza Şanlı, üçüncü Mehmet Can Coşkun, dördüncü ise İbrahim Güneş olurken; "Kore Parkuru'nda birinci Dimitar Trukanov, ikinci Şevket Sarıdemir, üçüncü Murat Aljalemdeh, dördüncü Davut Çakır, Alp Parkuru'nda birinci Serdar Gürbıyıkoğulları, ikinci Murat Boncuk, üçüncü Murat Aljalemdeh, dördüncü Murat Çıtak, "Türk Parkuru'nda ise birinci Ömer Atar, ikinci Enis Yurdakök, üçüncü Mihail Cozmei, dördüncü ise Alperen Alkan oldu.

Yaya okçularda kürsüde

300'den fazla yarışmacının ok attığı yaya okçuluğu müsabakalarında ise "Kadınlar Kategorisi'nin birincisi Melike Karalı, ikincisi Tuğba Kılıç, üçüncüsü İrem Deniz, dördüncüsü Şebnem Saliha Çakıroğlu olurken, "Erkekler Kategorisi'nde birinci Ahmet Özoğul, ikinci Alparslan Yeşilkaya, üçüncü Savaş Atalay, dördüncü Burhan Aktaş, "Karma Gençler Kategorisinde ise birinci Onur Sünnetçioğlu, ikinci Emir Balaban, üçüncü Berkay Temel, dördüncü Enes Demir oldu.