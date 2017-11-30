Altın Yürekli Gönüllülerden Dikkat Çeken Vakıf

Çoğunluğu doktorlardan oluşan farklı meslek gruplarından 36 altın yürek, Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı altında başarılı ve maddi olanakları...

Çoğunluğu doktorlardan oluşan farklı meslek gruplarından 36 altın yürek, Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı altında başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Vakıf üyeleri, öğrencilere sadece nakdi yardım yapmakla kalmıyor, onlarla birlikte konferanslar düzenliyor, spor müsabakalarına ve kültür-sanat etkinliklerine katılıyor.

Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı, çoğunluğu doktorlardan oluşan farklı meslek gruplarından 36 kişinin desteği ile geçen yıl kuruldu. Şu anda 250 üye ve 150 gönüllü ile başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs veren vakıf, öğrencilerle yaptıkları etkinliklerle de dikkat çekiyor. Vakfın Başkanı Dr. Mustafa Apak, "Öğrenciler, aylık ya da haftalık "Gençlik Komitesi" başkanı vasıtasıyla bir araya geliyor. Aylık bir kitap hediyemiz oluyor kendilerine. Kitabı okuyup tartışıyorlar. Yorumlarını katıyorlar. Hatta bazen kitap yazarını da davet edip onunla tartışmalarını sağlıyoruz. Zaman zaman eğlenceli aktiviteler düzenliyoruz. Örneğin paintball yapıyoruz, konserlere gidiyoruz. Ayrıca her öğrencimiz kendi üniversitesinde diğer bursiyer arkadaşlarını izliyor ve takip ediyor. Mesela gençlerimiz TEDX konferansına gitti. Belki de hayatları boyunca ulaşamayacakları bir tecrübeye sahip olacaklar. Devlet Opera ve Bale Müdürlüğünden ön sıralarda yer verilerek gösterileri izliyorlar. Karşıyaka Spor Kulübünden basketbol maçlarında ön sıra bilet verildi. Nakdi yardımın yanı sıra hep beraber çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem sağlık hem eğitim

Vakıf hakkında bilgi veren Dr. Mustafa Apak, "Biz sağlık kökenliyiz. Sağlık ile ilgili eksiklerimizi ve düzeltilmesi gereken yönleri çok iyi biliyoruz. Yıllardır ülkemizin en büyük iki sorununun sağlık ve eğitim olduğu bilinci ile bu yönde bir tercih kullandık. Evet bizler sağlıkçıyız ancak yıllarını en çok eğitime veren meslek grubuyuz. Dolayısıyla kaliteli eğitimin, bilimsel çalışmaların, bilimin ışığının ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Ülkemizdeki ulaşabileceğimiz her gencin aynı eşitlikte eğitim almasından yanayız. Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfının ana misyonu; Türkiye'de uluslararası nitelikte, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip, çalışkan, üretken, toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, uzlaşmacı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireylerin yetişmesinde katkıda bulunarak ülkemize hizmet etmektir. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak gençler desteklenecektir" dedi.

Yol Göstericilik Programı

Vakfın desteklediği öğrencileri sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirdiklerini kaydeden Dr. Apak, "Kültüre ve sanata duyarlılığı, hoşgörüyü, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileme becerilerini kazandırma amacıyla eğitim programları düzenliyoruz. Diğer vakıflardan ayrılan en önemli özelliğimiz yürütüğümüz Yol Göstericilik Programımızdır. Gençlere bir yandan finansal destek verilirken, bir yandan da bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutularak sahip oldukları potansiyelin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmayı ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Şimdilik 25 öğrenci burs alıyor

Vakfın burs verdiği öğrencilerde aradığı şartlar ise şöyle:

TC vatandaşı olmak, vakıf ilke ve kurallarına bağlı olmak, 25 yaş altında olmak, üniversite yeni kazanmış ya da 1. sınıf olmak, yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmak, Tıp Fakültesi-Hukuk Fakültesi-Eğitim Fakültesi-Kamu Yönetimi bölümlerini kazanmış olmak. Vakıftan 16 Tıp Fakültesi, 7 Hukuk Fakültesi, 2 Eğitim Fakültesi olmak üzere 25 öğrenci burs alıyor. Her yıl ağustos ayında burs başvuruları alıp eylül ayında seçimler yapıldığını ifade eden Dr. Mustafa Apak şöyle konuştu:

"Kazanan bursiyerlere ekim ayında burs vermeye başlıyoruz. Vakfa üye veya gönüllü olmak isteyenler www.atlasvakfi.org web sayfamızda üyelik ve gönüllülük formunu doldurup başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Aylık üyelik aidatımız en az 30 TL, yani yıllık 360 TL'dir."

2 Aralık'ta çalıştay yapılacak

2 Aralık'ta düzenleyecekleri etkinlik hakkında da bilgi veren Dr. Apak şunları söyledi:

"2-3 Aralık Kuşadası'nda çalıştay yapılacak. Bu etkinliğimizde üniversitede eğitimin sorunlarını tartışacağız. İlk gün üyelerimiz ile tüm gün eğitimlerimiz sürecek. Eski Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı duayen sanayici Uğur Yüce, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Hakan Abacıoğlu'nun katılacağı çalıştayda Sosyal Ben Vakfı kurucu Başkanı Ece Çiftçi, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sanatçı dostumuz Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu Hakan Bilgin ve Homeopati Uzmanı Dr. Levent Buda konuşma yapacak."