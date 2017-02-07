Altındağ Belediyesi Kurum İçi Eğitimleri Devam Ediyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, özellikle Altındağlı kadın ve gençlere yönelik "Yaşam boyu eğitim" çalışmalarını, belediye personelleri...

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, özellikle Altındağlı kadın ve gençlere yönelik "Yaşam boyu eğitim" çalışmalarını, belediye personelleri için de hayata geçirmeye devam ediyor.

Yıl içinde sürekli düzenlenen eğitim seminerleri ile kendini geliştiren belediye personeli, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için her fırsatta eğitim programlarına katılıyor. Altındağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri son olarak, "Belediye gelirleri" konulu eğitim programına katıldı. 3 gün boyunca süren eğitim programına, Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri sabah ve öğleden sonra 2 grup olarak katıldı. Eğitim programı kapsamında personele, belediye gelirleri, 2464 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlar, gelirlerin tarh, tahakkuk, terkin, takip ve tahsil usulü, tahakkuk ve tahsil zaman aşımı (213 ve 6183 sayılı kanunlar), amme alacaklarının tebliği ve tebliğ usulleri, kamulaştırmada emlak vergisi ve zaman aşımı (1319 sayılı kanun) gibi konu başlıklarında bilgi verildi.

Mali Hizmetler Müdürü Orhan Babuccu, "Başkanımız Veysel Tiryaki, personel eğitimini çok önemsiyor. Biz de imkan bulduğumuz her fırsatta Altındağlılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için personellerimizle birlikte eğitim çalışmalarına katılıyoruz" dedi. Babuccu, personel eğitimlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.