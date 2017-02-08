Altındağ Belediyesinden Nostalji Rüzgarı

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen Nostalji Rüzgarı isimli fotoğraf sergisinde geçmişe yolculuk yaptı.

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen Nostalji Rüzgarı isimli fotoğraf sergisinde geçmişe yolculuk yaptı.

Sandıklarda bekleyen eski albümler, sararan fotoğraflar ve üzeri tozlu eşyalar Hacılar Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde tekrardan gün yüzüne çıktı. Sergide yaklaşık 100 fotoğraf ve eşya sergilendi. Altındağlı kadınlar, bazen hüzün bazen de özlem dolu dakikalar yaşadı.

Hacılar Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Şadiye İnanç, sergiye 50 yıllık radyosuyla katıldı. Şadiye Teyze, geçmişin kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek bu sergi sayesinde hatıraların tekrardan gözünde canlandığını dile getirdi. Sergilediği radyonun dedesinden kaldığına dikkat çeken Şadiye Teyze, "Bu radyo bana en güzel miras" dedi. Şadiye Teyze, radyosuna gözü gibi baktığını ifade ederek, radyonun salonda, başköşede durduğunu aktardı. Televizyon yokken haberleri radyodan takip ettiklerini hatırlatan Şadiye Teyze, unutamadığı "Arkası Yarın" isimli programı da yine bu nostaljik radyodan dinlediğini söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Sergide gözyaşlarını tutamayan bir diğer üye Hayriye Dağdemir ise şöyle konuştu: "Bu fotoğraf tam 44 yıl önce çekildi. Mahallemizde küçük bir stüdyo vardı hatırlıyorum. Yaşlı bir amca çekti fotoğrafımızı. Bu fotoğrafta eşim, ben, eşimin ailesi ve benim ailem var. Gençliğim geldi aklıma. 2 yıl önce eşimi kaybettim. Onunla geçirdiğim güzel günleri hatırladım bir an. Duygulandım. Eski fotoğraflara sık sık bakarım. Anılar gözümde canlanır. Bazen hüzünlenirim, kederlenirim bazen de tebessüm ederim sessizce. Çok iyi oldu bu sergi. Eskileri andık. Gün gelecek hepimiz fotoğraflardan hatırlanacağız."