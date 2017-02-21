Altındağ’a Silopi’den Misafir

Türkiye'nin pek çok yerinden gelen heyetlere Altındağ Belediyesi'nin yönetim sistemini ve çalışmalarını anlatan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki,...

Türkiye'nin pek çok yerinden gelen heyetlere Altındağ Belediyesi'nin yönetim sistemini ve çalışmalarını anlatan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Silopi Belediyesi'ni ağırladı. Kayyum atandıktan sonra Silopi Belediyesi ile işbirliğine girdiklerini hatırlatan Başkan Tiryaki, 15 gün önce Altındağ Belediyesi heyetinin Silopi'ye gittiğini, bu kez de Silopi heyetinin Altındağ'a geldiğini belirtti.

"Silopili meslektaşlarımızı Altındağ'da ağırlamaktan mutluyum."

10 kişilik Silopi heyetine Altındağ Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, "Silopili meslektaşlarımızı Ankara'nın Başkenti Altındağ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Şırnak'tan gelen heyet üyeleri, önce Başkan Tiryaki'yi ziyaret etti. Başkan Tiryaki, misafirlerine Altındağ Belediyesi'nin işleyişinden bahsetti. Altındağ'da dezavantajlarını avantaja dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Başkan Tiryaki, bölgedeki gelişimi sayısal verilerle ortaya koydu. Başkan Tiryaki, göreve gelmeden önce Altındağ'da yılda sadece 50 ruhsat verildiğini hatırlatarak "Bizimle beraber bu sayı yıl içerisinde 800'e ulaştı" dedi. Altındağ Belediyesi'nin görevi olmamasına rağmen ilçeye okul, sağlık merkezi ve cami gibi yatırımlar kazandırdığını da ifade eden Başkan Tiryaki, 200'den fazla tesis yaptıklarına da dikkat çekti.Başkan Tiryaki, yaşam kalitesini arttırmak için belediyenin birtakım çalışmalar yapması gerektiğini kaydederek "Tıkanan noktalara, neşter vurulmalı" dedi.

İmar çalışmaları anlatıldı

Heyetin bir sonraki durağı Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü oldu. Müdürlük personelleri, Silopi'den gelen misafirlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Altındağ Belediyesi'nin imar çalışmaları üzerinde duruldu. Altındağ Belediyesi personelinin görüş ve düşüncelerini alan heyet, kendi ilçelerindeki yapılanmanın daha verimli bir hale gelmesi için neler yapılması gerektiği hakkında görüş alışverişinde bulundular.