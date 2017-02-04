Altındağ’da Yüzlerde Tebessüm, Sofralarda Mutluluk Var

Altındağ Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen ve gelenek haline gelen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağ Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen ve gelenek haline gelen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarında bir araya geliyor. Bu programlarda hem hasret gideriliyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruluyor.

Hafta sonu sohbetlerinin bu haftaki konukları Hacılar, Önder, Mevlana ve Doğantepe Mahallesi sakinleri oldu. Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen programda dillerden dua, sofralardan muhabbet eksik olmadı. Başkan Tiryaki, yaklaşık bin kişinin katıldığı kahvaltı programında Altındağlı vatandaşlara sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

"Ağzı dualı vatandaşlarımız olmasa bu buluşmaların anlamı kalmaz"

Kahvaltı öncesinde Altındağlı hemşehrilerini selamlayan Başkan Tiryaki, bol bol hayır duası aldı. Tiryaki, bu kahvaltı programlarını 10 yıldır düzenlediklerine dikkat çekerek Altındağ Belediyesi olarak bu programlardan hiçbir karşılık beklemediklerini vurguladı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını ifade eden Başkan Tiryaki, "Siz, ağzı dualı vatandaşlarımız olmasa bu kahvaltıların hiçbir anlamı kalmaz" diyerek, bu programlar sayesinde ilçedeki birlik ve beraberlik duygularının daha güçlü bir hale geldiğini aktardı.

Eski Çinçin yeni Gültepe

Başkan Tiryaki, Altındağ'ın yükselişine de dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Altındağ'ın daha değerli bir hale geldiğinin altını çizen Başkan Tiryaki, görevleri kapsamında olmayan işler de yaptıklarını söyledi. Başkan Tiryaki, programın gerçekleştiği Altındağ Kültür Sarayı'nın bulunduğu Gültepe Mahallesi'nin eski halini de hatırlattı. Eskiden bu bölgeye devlet görevlilerinin bile giremediğini kaydeden Başkan Tiryaki, şimdi ise buranın siyasiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başkan Tiryaki, Altındağ Kültür Sarayı'nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.