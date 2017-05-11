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Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu

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Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bugün sabah erken saatlerde Karapürçek ve Çamlık mahalle sakinlerini Çanakkale'ye yolcu etti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bugün sabah erken saatlerde Karapürçek ve Çamlık mahalle sakinlerini Çanakkale'ye yolcu etti.

"Çanakkale ve Bursa yolcusu kalmasın" diyerek beylere hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Tiryaki, "Kültür gezileri kapsamında her yıl binlerce Altındağlıyı; Çanakkale, Bursa, Konya, Edirne, İstanbul, Şanlıurfa ve Hacı Bektaş'a götürüyoruz. Bu yıl Çanakkale ve Bursa'ya toplamda 4 bin 300 kişiyi gitmiş olacak. Bu geziler turistik gezi değil, Altındağ'daki eğitim seferberliğinin bir parçası. 10 yıldır disiplinli şekilde kültür gezilerini devam ettiriyoruz. Türkiye'de yaşayan herkesin özellikle Çanakkale'yi mutlaka görmesi gerekiyor. Altındağlılar, Çanakkale'de yaşananları yerinde görerek öğreniyor" dedi.

Sabah saat 07:00'da Başkan Tiryaki'yi karşılarında gören beyler, hem heyecanlandı hem de çok mutlu oldu. 10 Nisan'da başlayan Çanakkale ve Bursa maratonu 24 Mayıs'ta bitecek.

Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu

Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu

Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu

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