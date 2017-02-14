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Altınköy’de İkiz Kuzular Dünyaya Geldi

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Altınköy’de İkiz Kuzular Dünyaya Geldi
Kış sezonu nedeniyle kapılarını ziyarete kapatan Altınköy Açık Hava Müzesinde hafta sonu ikiz kuzular dünyaya geldi.

Kış sezonu nedeniyle kapılarını ziyarete kapatan Altınköy Açık Hava Müzesinde hafta sonu ikiz kuzular dünyaya geldi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altınköy'de yaşayan hayvanların buraya uyum sağladığını görmek çok sevindirici" dedi.

Kış sezonu nedeniyle kapılarını ziyarete kapatan Altınköy Açık Hava Müzesinde doğal hayat devam ediyor. Ankara'ya renk katan Altınköy Açık Hava Müzesinde bu hafta sonu ikiz kuzular dünyaya geldi. Koyunlar, inekler, ördekler, hindiler, tavuklar, ceylan ve geyikleri ile misafirlerine bambaşka bir atmosfer sunan Altınköy'de dünyaya gözlerini açan ikiz kuzular, hem görenleri kendilerine hayran bıraktı hem de çifte sevinç yaşattı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ikiz kuzuların doğumu ile ilgili, "Altınköy'de yaşayan hayvanların buraya uyum sağladığını görmek çok sevindirici. Onlara doğal ortamlarında çok iyi bakmaya gayret ediyoruz. Bu zamana kadar pek çok yavrumuz oldu. İkiz kuzularımız ise hem büyük bir sevinç hem de şaşkınlık yarattı. Hayvanlar burada çok mutlu ve çok sağlıklı. Kış nedeniyle ziyaretçi trafiğini bir süre durdurmuş olsak da doğal hayatın gerekleri yerine gelmeye devam ediyor. Doğanın gereklerinin yaşanmasını elbette durdurmamız mümkün değil. Köyümüzde tamirat, tadilat gibi bahara hazırlık çalışmaları devam ederken, bir yandan da doğal hayat yaşanmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Altınköy’de İkiz Kuzular Dünyaya Geldi

Altınköy’de İkiz Kuzular Dünyaya Geldi

Altınköy’de İkiz Kuzular Dünyaya Geldi

Altınköy’de İkiz Kuzular Dünyaya Geldi

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