Altınok Ve Demirtaş, Şehit Aileleri İle Bir Araya Geldi

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, şehit aileleri ve yakınlarıyla bir...

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Gülhan Altınok ve Beyhan Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü'nce Polis Evi'nde verilen yemekte, şehit aileleri ile masalarında tek tek görüşerek kucaklaştı, hal ve hatırlarını sordu.

Altınok ve Demirtaş, şehitlere Allah'tan rahmet dilendiği ve dualar edildiği programda, milletin gönlünde daima yaşayacak olan şehitlerin, aileleri ve yakınlarının daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

Yemek programı, vatanın bölünmez bütünlüğünün muhafaza edilmesindeki kararlılık, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle son buldu.