Altınoluk Limanı Daha Elverişli Hale Gelecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil düzenleme çalışmaları gerçekleşen Altınoluk Limanı'nı daha elverişli hale getirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil düzenleme çalışmaları gerçekleşen Altınoluk Limanı'nı daha elverişli hale getirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Fuat Canal ve Şube Müdürü Muhtesin Sevinç, Altınoluk'ta incelemelerde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Altınoluk sahili çevre düzenleme ve iskele yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürümüz Fuat Canal ve Şube Müdürü Muhtesin Sevinç ile yerinde inceledik. Limanı daha kullanılabilir ve elverişli hale getirmek için çalışmalara başladık."dedi.