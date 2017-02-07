Altınordu, Atletico Madrid’i Ağırlayacak

UEFA Avrupa Gençlik Lig'nde Türkiye'yi temsil eden Altınordu U19 Takımı, yarın karşılaşacağı Atletico Madrid'i yenmesi durumunda ismini Avrupa'nın en...

UEFA Avrupa Gençlik Lig'nde Türkiye'yi temsil eden Altınordu U19 Takımı, yarın karşılaşacağı Atletico Madrid'i yenmesi durumunda ismini Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdıracak.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu U19 Takımı, yarın play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadelenin kazananının Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına adını yazdıracağı mücadele, Bornova Belediyesi Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Anatoliy Zhabchenko'nun yönetecek.

Altınordu'nun UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Berke Özer, Ozan Can Oruç, Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Alper Kadir Duruk, Ali Mert Aydın, Hamit Kulya, Arda Hilmi Şengül, SeydiKayasoy, Özkan Yılmaz, Yusuf Yalçın Arslan, Recep Yemişçi, Anıl Balakkız, Selçuk Öztürk, Oğulcan Ülgün, Çağrı Oğuz, Enis Durak, Emre Uluca, Mert Uygun, Caner Aktaş, Alican Özfesli, Onur Demir, Fatih Aktay ve Kadir Yurttadur."