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Altınordu Avrupa’ya Veda Etti

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Altınordu Avrupa’ya Veda Etti
UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Altınordu'da Teknik Direktör Gökhan Ertunç, bir türlü son vuruşları yapamadıkları...

UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Altınordu'da Teknik Direktör Gökhan Ertunç, bir türlü son vuruşları yapamadıkları için maçtan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu U19, Play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ettiği mücadelede rakibine 2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid, bu sonuçla UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde son 16'ya kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu U19 Teknik Direktörü Gökhan Ertunç, iyi başladıkları maçta rakiplerinin ilk atağında penaltıdan yedikleri golün morallerini bozduğunu söyledi. Maç boyunca iyi pozisyonlara girdiklerini kaydeden Ertunç, "Bir türlü son vuruşu yapamadık. İlk yarı gösterdiğimiz mücadeleden memnunum. Gördüğümüz kartlar oyun düzenini bozdu ama buna rağmen oyun düzeninden kopmadan mücadele etmek istedik. Oyuncularıma böyle bir maç izlettirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Hakemin gösterdiği sarı ve kırmızı kartları da değerlendiren Gökhan Ertunç, oyuncuların ilk defa böyle bir organizasyonda yer aldığı için heyecanlı olduklarını kaydederek, "Kendimizi çok çabuk dolduruşa getirebilen bir toplumuz. Oyuncularımız da çok genç olduğu için ben kartları çok gerekli görmedim. Maçın heyecanı telaşlı davranmalarına neden oldu. Bundan sonrası için onlara deneyim oldu. Artık daha dikkatli davranacaklardır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Atletico Madrid cephesi

Çok güçlü ve futbolu iyi oynayan bir rakibe karşı mücadele ettiklerini ifade eden Atletico Madrid U19 Teknik Direktörü Manuel Cano Martin ise, "Güzel bir maç oynadık. Bunun çok ciddi bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu futbolu çok iyi oynayan rakibe karşı oynadık. Maça önde başlamak çok önemliydi maça geride başlarsak bunun zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk golü atmamız çok olumlu oldu" dedi.

Çok zor bir gruptan çıktıklarını kaydeden Martin, "Bizim için gruptan çıkmak önemliydi. Buraya kadar gelmiş olmamız çok önemli. Bize rakip olacak takımı bekliyoruz ve o turu geçmek istiyoruz. Bundan sonraki turu geçmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

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