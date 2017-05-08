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Altınordu - Elazığspor Maçının Ardından

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Altınordu - Elazığspor Maçının Ardından
Elazığspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Play-off için son 2 maçı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"...

Elazığspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Play-off için son 2 maçı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi. Gelecek hafta matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyeceklerini iddia eden Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, "Bu takımın nerelerden geldiğini unutmamamız lazım" diye konuştu.

TFF 1. Lig'de Elazığspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Bu bölümde pozisyonlar bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini kaydeden Eroğlu, "Yaşadığımız iki sakatlık, oyun şeklimizi değiştirdi, gol atmayı başaramadık. İkinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkmak için ataklarımız oldu, girdiğimiz pozisyonlar vardı. Son bölümlerinde risk aldık, kazanmak istiyorduk, rakibin de 3-4 pozisyonu vardı, değerlendiremediler. Beraber bitti, üzgünüz. Play-off için 2 maçı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Elazığspor cephesi

Centilmence geçen müsabaka nedeniyle iki takımın futbolcularını tebrik eden Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise çok koşan dinamik bir takıma karşı zaman zaman topa sahip olmayı başardıklarını belirterek, "Bölgeler arası geçişi çok çabuk yaptığımız takdirde arkada çok boşluklar bulacağımızı biliyorduk, nitekim bulduk. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığınız zaman yemediğimize şükrediyoruz sonlara doğru. Dolayısıyla 1 puan aldık. Bu işi bu hafta bitiremedik ama gelecek hafta matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu takımın nerelerden geldiğini unutmamamız lazım. Çok sıkıntılar yaşadı hem yönetim hem futbolcular ama bu takım inşallah ligde kalacak" dedi.

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