Altınordu’da Kanalizasyon Sorunu Çözülüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinin kanalizasyon sorununu büyük ölçüde çözecek ana kolektör hattı çalışmaları kapsamında, hattın Civil Irmağı'nın altından...

Ordu'nun Altınordu ilçesinin kanalizasyon sorununu büyük ölçüde çözecek ana kolektör hattı çalışmaları kapsamında, hattın Civil Irmağı'nın altından bağlantı geçişini sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesinde devam eden 101 km'lik altyapı çalışmalarında, Organize Sanayi ve Durugöl Mahalleleri arasında kanalizasyon hattının geçişi dev büzlerle sağlanmıştı. Şehrin kanalizasyon yükünü çeken ana kolektör hattına alternatif olarak yeni bir hat inşası sürerken, ekipler geçtiğimiz aylarda projenin önemli bir diğer noktası olan Karşıyaka Mahallesi ile Şirinevler Mahallesi arasından geçen Civil Irmağı güzergâhında da çalışmalara başladı.

Karşıyaka Mahallesinden itibaren başlayan çalışma kapsamında 5 metre derinlik ve 70 metre uzunluğunda koruge borular döşendi. Toplam 8 bin 200 metre uzunluğundaki alternatif kolektör hattının 6 bin 700 metresi tamamlanırken, geriye kalan bin 500 metrelik hattın ise Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Mevcut kolektör hattına alternatif olarak yapılan yeni hat sayesinde Şahincili, Karacaömer TOKİ, Eskipazar TOKİ, Şirinevler, Karşıyaka ve Karapınar Mahalleleri ile Ata Sanayi bölgesinin kanalizasyon suları Durugöl Atık Su Arıtma Tesisine ulaşacak.