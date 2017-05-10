Altınova’da Futbol Turnuvası

Yalova'da Altınova Belediyespor 4. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Yalova'da Altınova Belediyespor 4. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın başlama vuruşu kaymakam ve belediye başkanı tarafından yapıldı.

Altınova Belediyespor 4. Halı Saha Futbol Turnuvası, Belediye Halı Sahası'nda başladı. Turnuvanın açılışına Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, sporcu ve taraftarlar katıldı. 14 takımın mücadele ettiği turnuvanın başlama vuruşu maçların dostluk içerisinde yapılması temennisiyle Kaymakam Engin ve Başkan Oral tarafından yapıldı.