  • BIST 107.938
  • Altın 154,294
  • Dolar 3,8486
  • Euro 4,5172
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Altınova’dan Kudüs’e Tam Destek

» »
Altınova’dan Kudüs’e Tam Destek
Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde cuma namazı sonra basın açıklaması yapılıp, dualar okundu. İmam Kemaleddin Kaya'nın okuduğu basın açıklamasında, "Kudüs bütün Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu olay bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan karar İsrail ve Filistin arasındaki husumeti artırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradesini esir almak isteyenler yine hüsrana uğrayacaktır. İslam'ın izzeti olan Kudüs'ü işgale teşebbüs edenler, Selahattin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler. Türkiye'nin ve insanlığın sureti olan Kudüs'e yönelik bu saldırı karşısında cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tepkinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Konuşmanın ardından dua edilerek vatandaşlar dağıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma Namazı Çıkışı Kudüs Kararı Protesto Edildi08 Aralık 2017 Cuma 13:38
  • Trump, Cuma Namazı Çıkışı Protesto Edildi08 Aralık 2017 Cuma 13:38
  • Hakkari’de Abd’ye Tepki Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 13:38
  • 12. Travel Turkey İzmir Fuarı’nın Partneri Diyarbakır Olacak08 Aralık 2017 Cuma 13:38
  • Trabzon’da Cuma Namazı Sonrasında “Kudüs” Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 13:38
  • Artvin’de Ulaşıma Kar Engeli08 Aralık 2017 Cuma 13:33
  • Ulupınar’ın Acı Günü08 Aralık 2017 Cuma 13:28
  • Sdü İle Kore Dongduk Kadın Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü08 Aralık 2017 Cuma 13:28
  • Ağrı’da Cuma Namazı Çıkışı Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 13:18
  • Abd’ye Kudüs Tepkisi Çığ Gibi Büyüyor08 Aralık 2017 Cuma 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti