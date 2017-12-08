Altınova’dan Kudüs’e Tam Destek

Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde cuma namazı sonra basın açıklaması yapılıp, dualar okundu. İmam Kemaleddin Kaya'nın okuduğu basın açıklamasında, "Kudüs bütün Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu olay bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan karar İsrail ve Filistin arasındaki husumeti artırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradesini esir almak isteyenler yine hüsrana uğrayacaktır. İslam'ın izzeti olan Kudüs'ü işgale teşebbüs edenler, Selahattin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler. Türkiye'nin ve insanlığın sureti olan Kudüs'e yönelik bu saldırı karşısında cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tepkinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Konuşmanın ardından dua edilerek vatandaşlar dağıldı.