Altınovalı Güreşçiler Şampiyon Oldu

Yalova Yıldızlar Güreş İl Seçmesinde Altınova Belediye Güreş Takımı başarılarına bir yenisini aklayarak şampiyon oldu.

Yalova Yıldızlar Güreş İl Seçmesinde Altınova Belediye Güreş Takımı başarılarına bir yenisini aklayarak şampiyon oldu.

Güreş Antrenörleri Burak Kaya ve Semih Turgut yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınova Belediyespor Yıldızlar Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini ekledi. Yalova Yıldızlar Güreş İl Seçmesinde şampiyonluğa ulaşan güreş takımında moraller en üst noktada.

Altınova Belediyespor Güreş Branşı Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Karabacak, gençlerin düzenli olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Sporcularımızdan ileriki dönemde çok daha büyük başarılar bekliyoruz" dedi.

İl Seçmesinde şampiyonluğa ulaşan Altınova Belediye Güreş Takımı'nın başarılarının devamını dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Antrenörlerimizi, sporcularımızı, kulüp yöneticilerimiz ve emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.