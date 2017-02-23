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Altınşehir’in İçme Suyu Bağlantı Çalışmaları Tamamlandı

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Altınşehir’in İçme Suyu Bağlantı Çalışmaları Tamamlandı
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde yaşanan su sorununu ortadan kaldırmak için sürdürülen bağlantı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlandı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde yaşanan su sorununu ortadan kaldırmak için sürdürülen bağlantı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlandı.

Altınşehir Mahallesinde basınç yetersizliğinden dolayı yüksek katlara çıkmayan su sorunu ortadan kaldırıldı. 1. Çevreyolunda uzun süredir çalışma yapan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, eski hattı iptal edip, yeni hattı faaliyete geçirdi. Yeni hattın bağlantısının yapılması için Altınşehir Mahallesinde bir gün süreyle suyu kesen ASKİM ekipleri, vatandaşın daha çok mağdur olmaması için çalışmayı hızlandırıp, bağlantıyı beklenenden erken tamamladı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği yoğun gayrete memnuniyetlerini dile getirerek karşılık veren Altınşehir Mahallesi sakinleri, uzun yıllardır yaşadıkları sıkıntının giderilmesinden dolayı da başta Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ettiler.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, 2016 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasından sonra kısa bir süre içerisinde eski hattın iptal edilip yeni hattın devreye konulduğunu dile getirdi.

Altınşehir içme suyu isale hattı çalışması ile 2 bin 600 metre uzunluğunda boru döşeme çalışması yapılarak 250 milimetre asbest boruların yerine daha sağlıklı olan 500 milimetre HDPE borular döşendi.

Altınşehir’in İçme Suyu Bağlantı Çalışmaları Tamamlandı

Altınşehir’in İçme Suyu Bağlantı Çalışmaları Tamamlandı

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