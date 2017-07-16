Altıntaş’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" günü etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" günü etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Belediye önünde toplanan vatandaşlar Ulu camii önüne kadar taşıdıkları dev Türk Bayraklarıyla yürüdüler. Yürüyüşe Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram, MHP İİçe Başkanı Mehmet Akbunar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yürüyüş sonrası vatandaşlara etli pilav ve ayran dağıtıldı.

Daha sonra Altıntaş Belediyesi önünde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Sırasıyla MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut darbe girişimini kınayan konuşmalar yaptılar.

Program sinevizyon gösterisi, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin şiirleri, ilahiler ve Altıntaş Müftüsü Üzeyir Yavaş'ın Şehitler için yaptığı dua ile devam etti. Saat 00:13 de tüm yurtta olduğu gibi tüm camilerden sela verildi. (YD-EFE)