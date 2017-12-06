Altıntaşlı Çiftçileri Sevindiren Erteleme Kararı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, dolu yağışından zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelendiği açıklandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, dolu yağışından zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelendiği açıklandı.

Bakanlar Kurulu kararına istinaden İlçe Hasar Tespit Komisyonu Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında Kaymakamlık binasında toplandı.

Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, "2017 yılı Ağustos ayında, Alıncık ve Işıklar köylerimizden gelen afet ihbarına istinaden yapılan zarar tespitinde; Alıncık köyü ve Işıklar köyünde dolu zararının olduğu, dolu zararının olduğu mevkilerde ürünleri ve ekilişleri zarar gören ÇKS" ye kayıtlı çiftçilerimizin borçlarını ertelenmesi İlçe Hasar Tespit Komisyonunun oy birliği kararı ile borç erteleme kapsamına alınmıştır.Alıncık köyü ve Işıklar köyü dolu zararının olduğu mevkilerde ürünleri ve ekilişleri zarar gören ÇKS" ye kayıtlı çiftçilerimizin bu yıl sonuna kadar İlçe Müdürlüğümüze başvurmaları ile Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na olan düşük faizli borçlarıda ertelenecektir" diye konuştu.(YD-EFE)