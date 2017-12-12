Altıntaş’ta Elbise Dikim Kursu

Altıntaş ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik, Elbise Dikim Kursu açıldı.

Altıntaş ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik, Elbise Dikim Kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, kadınların istekleri doğrultusunda kursun açıldığını söyledi.

Kursa 22 kursiyerin katıldığını ifade eden Akbulut, "Usta öğreticimiz Ayşe Aydın eğitiminde Halk Eğitim Müdürlüğü merkez binamızda açılan kursta kursiyerlere elbise, etek, bluz, ve pantolon dikmeyi öğretiyoruz. Amacımız ilçe ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak meslek edindirmeye yönelik bu kurslara daha fazla ağırlık vermek. Bu yönde çalışmalarımız aralıksız devam edecek'diye konuştu.(YD-EFE)