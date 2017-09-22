Altıntaş’ta Termal Su Arama Çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde termal su arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde termal su arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Daha önce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında belirli noktalarda termal su arama çalışmalarına başlandığını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, "Belediye olarak belirlenen arazilerle ilgili İller Bankası'na müracaat ettik. Görevlendirilen uzman mühendis arkadaşlarımız incelemesini İlçemizin dağında, taşında yaptı. Belirli noktalar yapılan çalışmalar sonrası tespit edildi. Bir ay sonra sondaj çalışmalarına başlayacağız. Hükümetimizin desteği ile hedefimiz Altıntaş ilçemize termal turizm tesisleri kazandırmak" diye konuştu. (YD - EFE)