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Alton Sterling’i Vuran Polisler Yargılanmayacak

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Alton Sterling’i Vuran Polisler Yargılanmayacak
ABD Adalet Bakanlığı, geçen yaz Louisiana Eyaleti'nde siyahi Alton Sterling'i öldüren iki polis memurunu federal mahkemeye götürmeme kararı aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yaz Louisiana Eyaleti'nde siyahi Alton Sterling'i öldüren iki polis memurunu federal mahkemeye götürmeme kararı aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, ülkenin Louisiana Eyaleti'nde meydana gelen olayda siyahi Alton Sterling'in ölümüne neden olan 2 polis memuru hakkında herhangi bir soruşturma yapılmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından, çok sayıda vatandaş olayın yaşandığı yerde toplanmaya başladı.

5 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayda, Baton Rouge polisi silahlı bir kişinin dükkanının önünde yoldan geçenleri tehdit ettiği yönünde ihbar almıştı. Olay yerine giden 2 polis memuru bir dükkanın önünde CD satışı yapan Sterling'i silahla öldürmüştü. Olay anında 2 polis memurunun kırmızı tişörtlü bir adamı yere yatırdığı, bir polisin adamın üzerine diziyle basıp silahını çektiği görülüyordu. Olay, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ortaya çıkmıştı. 37 yaşındaki Alton Sterling ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Emniyetten yapılan açıklamada ise Sterling'in cebinde silah gören polislerin, siyahi adamın elini cebine götürmesi üzerine ateş açtıkları belirtilmişti. Sterling'in ölümünün ardından ise geniş çaplı protesto gösterileri başlamış, yaklaşık 200 kişi gözaltına alınmıştı.

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