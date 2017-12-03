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Altunçanak, 'Gençlik Kolları Başkanı' oldu

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Altunçanak, 'Gençlik Kolları Başkanı' oldu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Müjdat Yurtseven'in parti tüzüğünde bulanan 30 yaş sınırından dolayı istif etmesinin ardından Kırıkkale AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atama yapıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Müjdat Yurtseven'in parti tüzüğünde bulanan 30 yaş sınırından dolayı istif etmesinin ardından Kırıkkale AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışma sonrasında Gençlik Kolları Başkanlığı'na Emre Altunçanak atandı. Altunçanak, atama yazısını alarak görevine başladı.  İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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