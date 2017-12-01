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Altunhisar’da ‘Okuma Kültürü’ Konferansı Verildi

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Altunhisar’da ‘Okuma Kültürü’ Konferansı Verildi
Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Sedat Sever, "Çocuklara okuma kültürü ve okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır" konulu konferans...

Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Sedat Sever, "Çocuklara okuma kültürü ve okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır" konulu konferans verdi.

Altunhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okuma alışkanlığı ile ilgili Konferans Altunhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sayar tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı.

Sever, "Okuma kültürü edindirme ardışık bir süreç olup kendi içinde, birbiriyle bağımlı çeşitli evrelerden oluşmaktadır. Okuma kültürü ve okuma alışkanlığı edindirmeye yönelik her evredeki gereksinmelerin karşılanması, diğer evrelerdeki niteliği de etkileyecek bir çaba olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, okuma kültürünü yapılandıran etkenlerden biri olarak "eğitim" değişkeni çerçevesinde, çocuk ve gençlere okuma kültürü edindirme süreci, üç dönem içinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim. Okul öncesi çocukların bilişsel, dilsel, toplumsal ve kişilik gelişiminde hızlı değişimler yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde, çocuğun öğrenme gereksinmelerine duyarlı davranılması; gereksinmelerinin, gelişim sürecine katkı sağlayacak uyaranlarla desteklenmesi, sonraki yaşam evrelerinin niteliğini de belirleyen bir çaba olarak görülmelidir. Çocukluk yıllarında, okuma kültürünün temellerinin atılabilmesi, duyu algılarını ve düşünceyi bilinçlendiren uyaranların çocuğun yaşam alanına katılabilmesiyle olanaklıdır. Çocuklar, okuma yazma becerisi edininceye değin, sözcükleri seslendirmeye ve anlamlandırmaya yarayan simgelerle iletişim kuramazlar. Simgeler ve onların oluşturduğu anlam evreni, çocuklar için öğrenmenin temel araçlarından biri değildir. Simgeleri tanımak ve öğrenmek isteseler de onlarla sağlıklı bir iletişim için, okuma yazama becerisi edinmeyi beklemeleri gerekmektedir" dedi.

Konferanstan sonra Sedat Sever, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Kaymakamın eşi Nigar Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sayar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Kılıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Üzeyir Özdoğan ile bir süre sohbet etti.

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