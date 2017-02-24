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Altunhisar’da Vatandaşlara Ceviz Fidanı Dağıtıldı

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Altunhisar’da Vatandaşlara Ceviz Fidanı Dağıtıldı
Altunhisar Belediyesi, vatandaşlara 2 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Altunhisar Belediyesi, vatandaşlara 2 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Altunhisar Belediyesi tarafından temin edilen 2 bin adet Anadolu tipi ceviz fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında tarımsal ve gelir getirici projeler geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Altunhisar Belediyesi çiftçileri desteklemeye devam ediyor. İlçedeki tarım ve hayvancılığa büyük önem veren Altunhisar Belediyesi çiftçilerin gelirini artırmak, tarım arazilerinde ceviz üretimini artırıp katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Altunhisar Belediyesi tarafından temin edilen 2 Bin adet Anadolu tipi tüplü aşılı ceviz fidanını Altunhisar Cumhuriyet Meydanında belediye personelleri tarafından halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar Altunhisar Belediyesi tarafından verilen ceviz fidanlarını dikmeye başladı.

'Fidan Bizden, Bakım Sizden'

Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, "Fidan Bizden, Bakım Sizden" sloganıyla çiftçilere ücretsiz olarak ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek; "Gelir getirici tarım projelerimiz kapsamında çiftçilerimize destek olmak amacıyla belediyemizce temin edilen 2 bin adet Anadolu tipi ceviz fidanının dağıtımını, ilçemiz Cumhuriyet Meydanında belediye personelimizin nezaretinde halkımıza ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Gelir getirici söz konusu fidanlarımız toprakla buluşuyor, fidan bizden, bakım sizden. Verimli ve bereketli olsun" dedi.

Altunhisar’da Vatandaşlara Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Altunhisar’da Vatandaşlara Ceviz Fidanı Dağıtıldı

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