Altuntaş, Muay Thai Dünya Üçüncüsü Oldu

Haliliye Belediye Spor Kickboks Takımı sporcularından Mevlana Altuntaş, Belarus'ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında 67 kiloda dünya üçüncüsü...

Haliliye Belediye Spor Kickboks Takımı sporcularından Mevlana Altuntaş, Belarus'ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında 67 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Haliliye Belediye Spor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kickboks takımından Mevlana Altuntaş, Haliliye Belediye Sporu temsilen Milli Takım adına Belarus'taki Muay Thai Dünya Şampiyonasına katıldı. 67 kiloda mücadele eden Altuntaş, ilk turda Polonyalı, ikinci turda ise Almanyalı rakibi karşısında ringde galip gelen taraf oldu. Çeyrek finalde Fransız rakibi karşısında galip gelen Altuntaş, dünya üçüncü oldu.

Türk Bayrağını Belarus'ta dalgalandıran Mevlana Altuntaş, galibiyetini Haliliye'ye armağan etti.