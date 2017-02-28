Altunyaldız, İstekleri Ve Sorunları Dinledi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyona bağlı kurumların...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyona bağlı kurumların ve yerel kurumların istek ve sorunlarını dinledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, komisyonuna bağlı kurumların ve Konya yerelindeki kurumların istek, öneri ve şikayetlerini Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlediği toplantı ile dinledi. Toplantıya birçok kamu kuruluşunun temsilcisi ve oda başkanı katıldı. Bahar aylarıyla projelerin hızlanacağını söyleyen Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Bahar geldi, baharla birlikte projeler hızlanır doğal olarak ödenekler yılbaşı itibariyle Mart itibariyle çözüldüğü için harcamalar hızlanır, hizmetler hızlanır. Dolayısıyla bütün bunların bir araya geldiği bu dönemde biz de bir araya gelmiş olduk. Önümüzdeki dönemde sizlerden ricam çok kısa bir özet bugüne kadar ne yaptık, neleri yaptık, neleri başardık. Ancak mevcut projelerde de süreç yönetiminde karşılaştığımız sorunlar ve varsa projekte ettiğimiz projelerimizi tek tek gözden geçirmek istiyoruz. Bir an önce değere dönüştürmek istiyoruz, bir an önce Konyalı hemşehrilerimize hizmeti hızlandırmak ve onlara dokunabilmek, baharla birlikte hizmet alanını genişleterek onların yüreklerine dokunabilmek ve bir anlamda onların yüreklerinde baharı yaşatmak istiyoruz" dedi.

Toplantıdan olumlu sonuçlar beklediklerini belirten Altunyaldız, "Bu çalışmanın hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum ve inşallah çalışmanın sonunda bu toplantıdan her birimizin bir artı ile gideceğini düşünüyorum. Ben böyle olmasını bekliyorum ve diliyorum. Özellikle ülkemizin önümüzdeki dönemlerde üretim artışı, istihdam artışı, ticaret artışı, ekonomik büyümesine ve küresel anlamdaki hedeflerine yürüyüşünü desteklemek anlamında Konyamızın katkılarını arttırmak, Konyamızın ülkemizin içindeki yerini bir anlamda yukarıya çekmek adına gayretlerimizi arttırmak için buradayız. Bu gayretlerimizi hep birlikte arttıracağız ve sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın konuşmasının ardından kurum ve kuruluş temsilcileri söz alarak istek ve önerilerini sıraladı.