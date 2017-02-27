Alzheimer Bakım Evi Ve Masal Kreşi İhaleye Çıkıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen dar gelirli vatandaşlara yönelik kreş ve Alzheimer Bakım Evi, ihale için hazırlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen dar gelirli vatandaşlara yönelik kreş ve Alzheimer Bakım Evi, ihale için hazırlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapım ihalesine çıktığı ve 7 Mart tarihinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ihale ile Süleymanpaşa Belediyesi Altınova Mahallesi girişinde kendisine ait arazide Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Masal Kreş Projesini uygulamaya sokacak.

"Bir seçim sözümü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Masal Kreş Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Öncelikle belirtmek isterim ki bu proje benim seçim sözlerimden biriydi ve sözlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Proje ile ilgili daha önce çeşitli örnekleri incelemiştik. Tüm detayları kesinleştirmemizin ardından proje artık ihaleye çıkıyor ve çok kısa bir zaman sonra Süleymanpaşa'yı Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Masal Kreşi ile buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Hastalarımızın kendi yaşıtları ile vakit geçirip hobilerini geliştirebileceği bir mekan sahibi olacağız"

Alzheimer hastalığının her bireyin başına gelebileceğinin altını çizerek açıklamalarına devam eden Başkan Eşkinat, "Alzheimer maalesef çağımızın hastalığı. Hepimizin başına gelebilir. Yaşayanlar bilir, özellikle hasta yakınları için çok zor bir evre. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu üzücü duruma ortak olmak, günün belli bölümlerinde hastalarımızın yanında olmak istedik. Alzheimer Gündüz Bakım Evimiz ile tıpkı kreşlerdeki gibi hastamızı ailesinden alıp gün boyunca kendi yaşıtları ile vakit geçirip hobilerini geliştirebileceği bir mekan sahibi olacağız" diye konuştu.

Doktorlar hasta bakıcılar ve hemşireler görev yapacak

Eşkinat, "Alzheimer bakımevimiz hekimin, hemşirenin, hasta bakıcının devamlı olarak bulunduğu, Süleymanpaşa Belediyesi'nin servisi ile yaşlılarımızın evlerinden alınıp getirildiği, öğle yemeklerini ve ikindi kahvaltılarını birlikte yapabildikleri, akşam olunca da tıpkı kreşlerde çocuklarımıza yaptığımız gibi evlerine gönderdiğimiz bir yer olacak. Hastalarımız sürekli doktor gözetiminde olacaklar. Birkaç haftalık periyotlar halinde Alzheimer hastası yakınlarına bilgilendirme ya da psikolojik destek toplantıları yapılacak" şeklinde konuştu.

"Yoksul ve çalışan ailelerimizin öncelikli olacağı bir kreş inşa edeceğiz"

Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin yanı sıra aynı arazide bir de kreş yapılacağını müjdeleyen Başkan Eşkinat, "Alzheimer Gündüz Bakım Evimizin yanında, daha çok yoksul ve çalışan ailelerimizin öncelikli olacağı bir kreş inşa edeceğiz. Bu sayede özel kreşlere çocuklarını gönderemeyen ailelere destek olup toplumumuzdaki ayrımcılığı ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.