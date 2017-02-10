Alzheimer-demans Hastalarının Buluşma Noktası ‘Mavi Ev’ Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı, "Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi" demans ve Alzheimer hastalarının buluşma noktası...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı, "Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi" demans ve Alzheimer hastalarının buluşma noktası oldu.

Avrupa'nın en önemli Alzheimer Merkezlerinden biri olan "Mavi Ev', yaşlanmaya bağlı olarak görülen Alzheimer ve demans hastalıklarının seyrinin değiştirilebileceği önemli bir girişim olarak öne çıkıyor. Yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına kucak açan Mavi Ev'de, hafta içi her gün 35 Alzheimer hastası servislerle evlerinden alınarak, merkeze getiriliyor ve akşam tekrar evlerine bırakılıyor. Mavi Ev, hastaların zihninde de yer ediyor. Öyle ki hasta yakınları ve uzmanlar, Alzheimer hastalarının hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de "Neden Mavi Ev'e gitmiyoruz" sorusuyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Hastalara profesyonel bakım

'Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ne gelmek üzere sabah evlerinden alınan hastalar, tansiyon ve şeker ölçümleri, ilaç takipleri yapıldıktan sonra uzmanlar eşliğinde şarkılarla beyin jimnastiği gerçekleştiriyor. Mavi Ev'in geniş bahçesinde yapılan yürüyüşle kas sistemlerinin çalışması, vücut kaslarının zinde kalması sağlanıyor. Düzenlenen aktivitelerle hastaların kaybolan oryantasyon duyguları yeniden canlanırken, gençlik dönemindeki şarkılar dinletiliyor. Böylece konuşmakta zorluk çeken Alzheimer hastaları şarkılara eşlik ederek konuşma yeteneğinin geri kazanımını sağlanması hedefleniyor. Geçmişi şarkılarla anımsayan hastalar boyama aktiviteleri ve oyunlarla profesyonel ellerde rehabilitasyon hizmeti alıyor.

Egzersizler Japon uzman eşliğinde

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima tarafından, Alzheimer ve demans hastaları için zihin gelişimlerine katkıda bulunması amacıyla özel egzersizler yaptırılıyor. 2015 yılında Japonya'dan Antalya'ya gelen Uzman Nakajima, hastalara uygulanan el, parmak, kol ve bacak egzersizlerinin zihin gelişimi ve unutmayı yavaşlattığını belirterek, interaktif şekilde haftada üç gün bu aktivitenin yapıldığını belirtti.

"Bizim arabamız neden gelmedi"

Alzheimer hastası Necati Korkmaz'ın bakımını üstlenen Sabahat Nur, "İkimiz birlikte yaşıyoruz. Buraya gelmeden önce hastamız çok sinirliydi, ilaçlarını zamanında içmiyordu. Daha sonra Mavi Ev'i duyduk buraya geldik ve çok memnun kaldık. Burası çok değiştirdi. İlaçlarını da zamanında içiyor, siniri de geçti, arkadaşlar edindi. Servis bizi evimizden alıyor tekrar evimize bırakıyor. Haftada 3 gün geliyoruz, gelmediğimiz günlerde babam erkenden kalkıyor, balkona çıkıyor bizim arabamız neden gelmedi diyor."

Türkiye'ye "Mavi Ev" çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Mavi Ev Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Antalya'da 58 bin Demans ve Alzheimer hastası olduğunu belirterek bu ciddi rakamda hastaların ve yakınlarının ihtiyaç duyduğu desteği Mavi Ev'in sağladığını söyledi. Antalya'dan tüm Türkiye'ye çağrıda bulunan Prof. Dr. İsmail Tufan, "Mavi Ev burada, gelin görün. Konseptimizi sizlere verelim. Eğitim programını size sağlayalım, gerekirse ekibimizle gelelim eğitim verelim. Ne olur sizler de kendi ilinizde, ilçenizde birer Mavi Ev açın. Demans ve Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının buna ihtiyacı var" dedi.

Mavi Ev'in Türkiye'ye örnek bir proje olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tufan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ederek, "Mavi Ev, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başta Menderes Türel başkanlığında ve onun destekleriyle gerçekleşen bir proje. Akademik anlamda bizim de yürütücülüğünü yaptığımız bu projenin ülkemize, halkımıza çok olumlu katkısı olmasından dolayı ve sorumluluğumuzu yerine getirebilmemizden dolayı çok mutluyum huzurluyum."