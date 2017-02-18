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Alzheimer Hastası Kaldırımda Ölü Bulundu

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Alzheimer Hastası Kaldırımda Ölü Bulundu
Samsun'da bir Alzheimer hastası sabaha karşı kaldırımda ölü bulundu.

Samsun'da bir Alzheimer hastası sabaha karşı kaldırımda ölü bulundu. Şahsın Bayburt'tan Samsun'a geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kız yurdunun önünde vatandaşlar saat 05.00 sıralarında kaldırım üzerinde bir kişinin yattığını fark ederek durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri kaldırım üzerinde yatan 66 yaşındaki Atif Gögtaş'ın öldüğünü tespit etti.

Bayburt'ta ikamet ettiği ve daha önce de evden ayrıldığı belirtilen Atif Gögtaş'ın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Polis, Bayburt'ta bulunan yaşlı adamın ailesine telefonla ulaşarak acı haberi verdi. Atif Gögtaş'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alzheimer Hastası Kaldırımda Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Kaldırımda Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Kaldırımda Ölü Bulundu

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