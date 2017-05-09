Amasya Şeker Fabrikası'nın '55 milyon TL' borcu var

Amasya Şeker Fabrikası'nın Halk Bankası'na olan 71 milyon lira borç ile 5 Nisan'da teslim aldıklarını belirten Başkan Vekili Bekler, "Göreve geldikten sonra 16 milyon lirasını ödedik, şu anda 55 milyon lira borcu vardır" dedi

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yalçın Bekler, fabrikanın Suluova İlçesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği toplantıda, Amasya Şeker Fabrikası'nın yıllardır usulsüzlükler, davalar ve mahkemeler ile gündeme geldiğini söyledi.

BORÇSUZ DEVRETTİK İDDİALARINI YALANLADI

Fabrikanın eski yöneticilerinin şeker fabrikasının hiç bir borcunun olmadığını ve borçsuz devrettikleri yönündeki iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bekler, şöyle konuştu: "Biz, Şeker Fabrikası'nı Halk Bankası'na olan 71 milyon lira borç ile 5 Nisan'da teslim aldık. Göreve geldikten sonra 16 milyon lirasını ödedik. Şu anda 55 milyon lira borcu vardır. Önceki günlerde Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne yolsuzluk iddiası sonucu bakanlık talimatı ile kayyum atandı. Biz de ayrıca göreve geldiğimizde fabrikayla alakalı birçok hususta keşmekeşlikler ve yolsuzluklar olduğunu belgelerle tespit ederek suç duyurusunda bulunduk."

Bazı kesimler tarafından tehdit edildiklerini belirten Bekler, “Ucu kime dayanırsa dayansın bu şirketin 20 yıllık tüm hesaplarının incelenmesini sağlayacağız. Şeker fabrikasında her şeyin şeffaflaşması ve düzlüğe çıkması adına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın koordinesinde Amasya’nın 3 ve Tokat’ın 5 siyasi milletvekili de bizimle beraber hareket ederek bize destek veriyorlar. Çiftçilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.