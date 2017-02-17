Amasya TSO'da gündem: 'istihdam'

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kampanyası çerçevesinde Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, "Hedefimiz işsizlik oranını %9’un altına çekmek olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Şurası'nda dile getirdiği 'Milli Seferberlik' süreci kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kampanyası çerçevesinde istihdamın arttırılmasının desteklenmesi için hayata geçirilen 'Artı İstihdam Programı' bilgilendirme toplantısı Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda SGK ve İŞKUR tarafından işletmelere sağlanacak olan teşvik ve destekler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

EN BÜYÜK STK OLARAK VAZİFEYE HAZIRIZ

Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, "Dün silahlı darbeye karşı nasıl tankların önüne yatıp ülkemizi ve geleceğimizi savunduysak, bugün de üreterek, istihdam yaratarak ve işsizlikle mücadele ederek bu ekonomik saldırıların önünde durmalıyız. Her işletmemizin sağlayacağı artı 1 istihdam bu ülkedeki işsizlik sorununu ortadan kaldıracaktır. Hedefimiz işsizlik oranını %9’un altına çekmek olmalıdır" dedi. Bu süreçte gerek özel sektör olarak gerekse kamu tarafı olarak herkesin elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini belirten Başkan Kırlangıç, "Özel sektörün en büyük sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

PROGRAMIN AVANTAJLARI KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI

İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz ve SGK İl Müdiresi Nurcan Yurt Şenel, sunumlarında işverenin ve çalışanın bu programla nasıl avantajlar yakalayacağı ile ilgili detaylar ile ilimizde çalışan profili ile ilgili bilgiler verdi. Sunumun ardından katılımcılara söz verilerek soru ve görüşleri alındı. Soru cevap kısmının ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Vali Salih Işık, katılımdan duyduğu memnuniyeti ve bu programın önemini dile getirdi. Toplantıya Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, kamu kurum müdürleri, meslek örgütü temsilcileri ve çok sayıda firma sahibi ile firma temsilcisi katıldı.

Ferhat LAP / AMASYA