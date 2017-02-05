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Amasya Turizm Fuarı'nda

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Amasya Turizm Fuarı'nda
Amasya TSO'nun Amasya Belediyesi ve OKA ile birlikte başlattıkları seferberlikte yeni bir adım atıldı. Bu ortaklığın yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde İzmir'de organizasyon düzenlendi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Erdin Güden'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona TÜRSAB Ege Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Sun Express firma temsilcileri, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ilgili personeller ile turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Amasya ve Amasya'nın turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Amasya'nın kültür, doğa, tarih, termal ve av turizminin bir arada yapılabildiği nadide yörelerden biri olduğunu belirten Kırlangıç, yıllık yaklaşık beş yüz bin turist ağırlayan kentin, direkt uçuş olmamasına rağmen önemli bir kısmının egeli olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında Amasya-İzmir seferlerinin Samsun Çarşamba havaalanının tadilata girmesiyle Mart ayından itibaren Amasya Merzifon Havaalanı'ndan yapılacağını hatırlatan Kırlangıç, Sun Express yetkililerine tadilattan sonra da direkt uçuşların devamına yönelik tekliflerini yineledi. 

TURİZM SEKTÖRÜ DESTEKLENİYOR

Kırlangıç, "Siz değerli İzmirli acentelerimizden beklentimiz yeni destinasyonlarla, yeni turlarla bu doluluk oranları konusunda bize destek vermeniz. Aralarında 1 er saatlik mesafe olan Amasya, Tokat, Çorum gibi kültür ve tarih turizm potansiyeline sahip bu bölgeye açılacak yeni destinasyonlar hem sizlere hem bizlere yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu destinasyonlar konusunda Valiliğimiz, Belediyemiz ve turizmciler olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Programın ardından birçok acente sahibi ve temsilcisi neler yapılabileceğine ilişkin Amasya TSO Başkanı Kırlangıç, Belediye Başkanı Özdemir ve OKA İl Koordinatörü Güden ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Ferhat LAP / AMASYA

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