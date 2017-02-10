Amasya'da 29 araca ceza yazıldı

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, toplu taşıma araçları ile şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarına yönelik denetim yaptı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, toplu taşıma araçları ile şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarına yönelik denetim yaptı. Emniyet ekiplerince, 29 araca emniyet kemeri kullanmamak, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, kırmızı ışık ihlalinde bulunmak gibi ihlallerden dolayı toplam 5 bin 406 TL ceza uygulandığı bildirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 özel halk otobüsü, 4 ilçeler arası faaliyet gösteren minibüs, 2 şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve 28 otomobilin denetimden geçtiği belirtilerek, "Görevlendirilen 15 sivil personelimiz ve 1 sivil aracımızla birlikte sabit ve seyir halinde denetlenmiş olup, toplamda 52 araç denetime tabii tutularak 29 araca özetle emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, kırmızı ışık ihlalinde bulunmak ve KTK'nın diğer muhtelif maddelerinden 5 bin 406 TL tutarında cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

Açıklamada, sivil denetim faaliyetlerinin yol kullanıcılarının birbirlerine saygı duyabilecekleri bir ortamın oluşturulması adına 'Halkımız için halkımız ile birlikte, trafikte daha güvenli günlere' anlayışı ile devam edeceği ifade edildi.

Ferhat LAP / AMASYA