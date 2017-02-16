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Amasya’da 3 Katlı Dönercide Yangın

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Amasya’da 3 Katlı Dönercide Yangın
Amasya'da 3 katlı bir dönercide çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Amasya'da 3 katlı bir dönercide çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Dere Kocacık Çarşısı'nda bir dönercinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların hızla dışarı kaçıştıkları yangında alevleri Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürdü.

Halil İbrahim T.ye ait olduğu öğrenilen iş yerinin çalışanları ise söndürme çalışmalarını üzüntüyle takip etti.

Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya’da 3 Katlı Dönercide Yangın

Amasya’da 3 Katlı Dönercide Yangın

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