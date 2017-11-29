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Amasya'da 'dergiye destek' tartışması

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Amasya'da 'dergiye destek' tartışması
Amasya Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nün imtiyaz sahibi olduğu Külliye Dergisi için CHP İl Başkanlığı inceleme yapılmasını istedi. Başkan Karagöz, "Hukukçularımız devrede" dedi

Amasya'da 3 ayda bir yayınlanan ve bu yıl 3'ncü yaşını kutlayan, 'Dil, Edebiyat ve Kültür Mecmuası' olarak nitelendirilen Külliye Dergisi'nin imtiyaz sahipliğini, destek aldığı Amasya Belediyesi'nin 'Medya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı' Özel Kalem Müdürü Hüseyin Menç'in yapması 'ortalığı karıştırdı'. 

CHP GÜNDEMİNE ALDI HUKUKÇULAR İNCELİYOR
CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, belediyenin 'Özel Kalem Müdürü'nün imtiyaz sahipliğini dergiye destek vermesi konusunun takipçisi olacağını belirtirken, CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz de konuyu kamuoyunun gündemine taşıyan HHALK Gazetesi'ne teşekkür etti. Karagöz, "Konunun takipçisi olacağım. Avukat üyelerimize söyledim. Etik açıdan zaten sıkıntılı olan bu durumun, hukuksal anlamda sıkıntı olup olmadığını  önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz toplantıda gündeme getireceğiz. İşin peşini asla bırakmayacağız" dedi. AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek ise, "Belediye başkanımızla konuyu görüştük. Herhangi hukuksal bir sorun olmadığını söyledi" diye konuştu.

HEM MÜDÜR HEM DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şube Başkanlığı'nı da yürüten Hüseyin Menç'in, imtiyaz sahipliğini yaptığı Külliye Dergisi'ne 'belediyeden destek sağlandığı öne sürülmüştü. Menç, kamu çalışanı olmasına rağmen dernek adına imtiyaz sahibi olduğu  dergide, Amasya Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Cafer Özdemir'e de teşekkür etmeyi ihmal etmemişti. Yaşananlar Amasya'da siyasetin gündemine oturdu. Zekeriya FIRAT

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