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Amasya’da Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Amasya’da Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı
Amasya'da yolda geri geri giden pikaba çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, kazada 4 kişi de yaralandı.

Amasya'da yolda geri geri giden pikaba çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, kazada 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyü yakınlarında yolda ilerleyen Mehmet Çantav yönetimindeki 05 ER 321 plakalı otomobil, geçtiği Karayolları denetim istasyonuna girmek için yaklaşık 50 metre boyunca geri manevra yapan Mustafa Pantu yönetimindeki 34 NH 2332 pikaba çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Yurduseven (61) ile Zübeyde Çantav (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki Sevim Bedirhan ve Naime Öncel ise ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cenazeler polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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