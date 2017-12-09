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Amasya’da Hedef Turizm Destinasyonlarında Odak Nokta

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Amasya’da Hedef Turizm Destinasyonlarında Odak Nokta
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Kentimizi turizm destinasyonlarının odak noktası haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Kentimizi turizm destinasyonlarının odak noktası haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl 11.'si düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi için bulundukları İzmir'de Ege bölgesindeki seyahat acentesi temsilcilerine yönelik Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile OKA işbirliğiyle düzenlenen Amasya turizm tanıtım toplantısında şehrin hedeflerini anlatan Vali Varol, "Medeniyetlerin beşiği olan Amasya şehrimiz en önemli sektörlerinden biri olan turizm alanında "hep bir adım daha ileri" düşüncesiyle sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Tüm paydaşlarımızla birlikte durmadan, kentimize turizm alanında yenilikler kazandırmaya, var olan değerlerimizin tanıtımını yapmaya, kentimizi turizm destinasyonlarının odak noktası haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek yeni projelerle geçmişi gelecekle buluşturacaklarına değinen Varol, "8500 yıllık tarihe sahip olan kentimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her adımında bir turizm değeri taşıyan bir kenttir. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında da adeta bir açık hava müzesi olan kentimizin tanıtımını yaparak, çalışmalarımızı turizm sektöründe bir katma değer haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Karaman, Amasya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, TÜRSAB yöneticileri ile turizmciler de yer aldı.

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