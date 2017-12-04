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Amasya’da Kadın Cinayeti

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Amasya’da Kadın Cinayeti
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, pazarcılıkla geçimini sağlayan Ferhat Z., konuşmak için bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen eşi Ayşe Z'nin (41) Orta Mahalle'deki evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.'yi göğüs boşluğundan bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, polislerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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