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Amasya'da olağanüstü 'istihdam' toplantısı

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Amasya'da olağanüstü 'istihdam' toplantısı
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kampanyası çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile firmalara sağlanacak olan teşvikler hakkında bilgi verilmesi amacıyla Amasya'da İl İstihdam Kurulu olağanüstü toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Seferberlik çağrısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kampanyası' çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile firmalara sağlanacak olan teşvikler hakkında bilgi verilmesi amacıyla Amasya'da İl İstihdam Kurulu olağanüstü toplandı. 

Amasya Valisi Salih Işık'ın başkanlığında, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte organize ettiği toplantıya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Amasya ESOB Başkanı İsa Köse, Merzifon TSO Başkanı Dursun Dağdelen, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda firma sahibi katıldı.

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Amasya İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kampanyası kapsamında firmalara sağlanacak teşvikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Amasya Valisi Salih Işık ise milli seferberlikte işin  büyük kısmının özel sektör temsilcilerine düştüğünü ifade ederek, katılımcılara söz verdi. Toplantı, fikir alışverişi ve soru cevap kısmının ardından son buldu.

Ferhat LAP / AMASYA

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