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Amasyalı aşçı öğrenciler 'dünya şampiyonu' oldu

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Amasyalı aşçı öğrenciler 'dünya şampiyonu' oldu
Bolu'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri' yemek yarışmasına Amasya Üniversitesi Aşçılık Programı ekibi damga vurdu.

Bolu'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri' yemek yarışmasına Amasya Üniversitesi Aşçılık Programı ekibi damga vurdu. Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler başkanlığında yurt dışından gelen 36 jüri üyesinin değerlendirici olarak katıldığı programda altı farklı ülkeden 450 aşçı yer aldı.

14 MADALYA ALDILAR
Amasya Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri, 'Üniversitelerarası En İyi Ekip Dalı'nda altın madalya ve birincilik kupasını alarak büyük bir başarıya imza attılar. Öğrenciler aynı zamanda Grand Prix Kapalı Kutu kategorisinde gümüş madalya ve ikincilik kupası ve bireysel olarak 3 altın 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 14 madalya alarak, Amasya Üniversitesi'ni uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etti.

Bu tarihi başarıyı yaşatan Aşçılık Programı'nın hocaları ve öğrencileri, madalyalarıyla birlikte Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ın ziyaret ettiler. Rektör Orbay, "Öğrencilerimiz Can Deniz, Momen Abughareebeh, Cemal BülbüL, Onur Türkmen, Berke Demir, Fevzullah Çiçek, Nuri Can Şaşmaz, Rıza Duran, Melih Metin Arslan ve Serkan Furkan Akal'a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. 

Ferhat LAP / AMASYA

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