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Amasyalılar gür sesle 'evet' diyecektir

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Amasyalılar gür sesle 'evet' diyecektir
AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Amasya halkıyla buluşacağını belirterek, "Amasyalıları bugün 13:00'de daha gür bir sesle 'evet' demeye Yavuz Selim Meydanı'na bekliyoruz" dedi

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Amasya halkıyla buluşacağını belirterek, "16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği referandumu öncesinde, Genel Merkezi'mizin başlattığı  'evet' kampanyasına Amasya İl Teşkilatı olarak hazırız. Başbakanımızın 'evet' kampanyası çerçevesinde Amasya'ya gelmesi ve halkla buluşacak olması bizlere ayrı heyecan kattı. Başbakanımızın Amasyalılara seslenmesi ve 'evet' oyu istemesi zaten var olan 'evet' oyunun daha da yükselmesine ve gür bir sesle çıkmasına vesile olacaktır. Biz teşkilat olarak Başbakanımızı bekliyoruz. Amasyalıları bugün 13:00'de daha gür bir sesle 'evet' demeye Yavuz Selim Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Ferhat LAP/ AMASYA

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