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Amasya'nın araç filosu güçlendi

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Amasya'nın araç filosu güçlendi
Son bir yılda belediye bünyesine 41 adet son teknoloji ile donatılmış iş makinesi kazandıran Amasya Belediyesi'nin Başkanı Özdemir, "Vatandaşa yönelik hizmet kalitesi artarak sürüyor" dedi

Alt yapı ve turizme yönelik çalışmalarının yanı sıra 'üst yapı hizmetleri' ile de tüm belediye ailesi olarak, daha güzeli ve iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Son 1 yıl içerisinde belediyemize 41 adet iş makinesi kazandırdık. Bunun maliyeti ise 7.194.285.00 TL'dir" dedi.

EKİP ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Özdemir, "Gece gündüz çalışıyoruz, iş makineleri kabiliyetli ve son teknoloji ile donatılmış olduğundan Amasya'ya hizmetimiz hem kaliteli ve hem de hızlı bir şekilde oluyor. Biz de siyaseti vatandaşa hizmet etmenin aracı olarak görüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımla, belediye ailemize teşekkür ediyorum. Belediye olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu şehir hak ettiği yere gelecektir. Bugün 500 bin kişi Amasya'yı ziyaret etti. Sezonun kazasız, belasız geçmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi. 

AMASYA HALKINA 'EVET' TEŞEKKÜRÜ
AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı ise, şehirlerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Başkan Cafer Özdemir ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 16 Nisan halk oylamasında Amasya'da yüzde 56 oranında evet çıktı. Evet diyende bizim kardeşimizdir, hayır diyende. Sezon açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Vali Salih Işık ise, "Amasya'daki kurumlar arası birliktelik örnek olarak çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. Konuşmalardan sonra Müftü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun duası ve kurban kesimi ile yeni iş sezonu açıldı.

Amasya Belediyesi'nin yeni iş sezonu açılışına AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Tugay Komutanı Zafer Uğur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile Amasya protokolü katıldı. 

Ferhat LAP / AMASYA

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