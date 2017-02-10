Amasya'nın eşsiz tat ve servisine 'tam not'

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 Programı kapsamında kabul edilen 'Yemeği Sanata Servisi Zarafete Çevirenler' isimli proje faaliyetlerine başlandı.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 Programı kapsamında kabul edilen 'Yemeği Sanata Servisi Zarafete Çevirenler' isimli proje faaliyetlerine başlandı.

20 KİŞİLİK EKİP GİTTİ

Proje ekibi, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile WACS World Association of Chefs Societies) işbirliği ile 2-5 Şubat tarihleri arasında 15'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivali etkinliğine katıldı. Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerler arasından seçilen katılımcılar, proje yürütücüleri, ortakları, eğitmenleri ile turizm ve restoran işletme sahiplerinde oluşan 20 kişilik bir grup, İstanbul Mutfak Günleri’nde yapılan yarışmaları izledi ve fuardaki stantlar ziyaret etti.

DURSUN MERAL'A MADALYA

Ayrıca proje kapsamında 15. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri’ne katılan Amasya Yamaç Restoran’ın sahibi Saime Çoban'ın aşçısı Dursun Meral düzenlenen Yılın Altın Şefi yarışmasında Amasya’yı temsil etti. Yarışmada kendi tariflerini sergileyen Meral, başlangıç olarak Şehzade Aşı, ana yemek olarak Esrar-ı Beha ve tatlı olarak Pekmezli Kuymak hazırladı. Yemeği ve sunumuyla değerlendirilen Meral bronz madalyayı Amasya’ya kazandırdı. Kullandığı malzemeleri ve damak tadıyla Amasya’ya özgü olan bu yemekler jüri tarafından büyük ilgi gördü.

Ferhat LAP / AMASYA