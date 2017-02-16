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Amasya'nın tarihi Valilik'te sergileniyor

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Amasya'nın tarihi Valilik'te sergileniyor
Amasya'daki basın mensupları taziye ziyaretinde bulundukları Vali Salih Işık, Valilik bünyesinde oluşturdukları kentin tarihi geçmişini yansıtan 'Tarih Köşesi'ni tanıttı

Amasya'daki ulusal ve yerel basın temsilcileri, Vali Salih Işık’a taziye ziyaretinde bulundular. Vali Işık, geçen hafta Erzurum’da vefat eden kayınpederi Yaşar Çobankent’i sonsuzluğa uğurladıklarını belirterek, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Vali Işık, basın mensuplarına Valilik bünyesinde oluşturdukları 'Tarih Köşesi'ni tanıttı. 

AMASYA KÜLTÜR HAZİNESİDİR
"8500 yıl öncesine kadar uzanan Amasya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve geçmişi geleceğe taşıyan sayısız değerlerin saklandığı bir kültür hazinesidir" diyen Vali Işık, "Bu denli köklü bir kültür mirasına sahip olan ve adeta bir Açık Hava Müzesi'ni andıran ilimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da “Marka Kent” olarak ilan edilmiş durumdadır. Bizde bu anlamda Valiliğimizin makam girişinde oluşturduğumuz tarih köşesinde, İlimizin tarihine damga vurmuş önemli şahsiyetleri ve ülkemizin kaderini değiştiren Amasya Tamimine yer vermek istedik. Bu köşenin yapımını gerçekleştiren emekli Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tektaş’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

amasya-ziyaret2.jpgBASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR
Amasya Valisi Salih Işık, ziyaretlerinden dolayı basın temsilcilerine teşekkür ederek, "Basın bizlerin gören gözü ve duyan kulağıdır. Bizlerin gözünden kaçan bazı aksaklıkları basın mensuplarımız gördüğünde ya da duyduğunda, bu sorunların çözümü için bize aktarmalıdırlar. Yerel basın kamuoyunun bilgilendirilmesine önemli katkı sunmaktadır" diye konuştu. Basın mensupları ise Vali Işık’a başsağlığı dileklerini ileterek, yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Ziyarette İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü A. Hamdi Yanık da yer aldı.

Ferhat LAP / AMASYA

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