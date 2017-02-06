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Amatör Futbolculardan ’Nusret’ Pozu

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Amatör Futbolculardan ’Nusret’ Pozu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında bir üne kavuşan Nusret Gökçe'nin tuz dökme hareketi yeşil sahalara sıçradı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında bir üne kavuşan Nusret Gökçe'nin tuz dökme hareketi yeşil sahalara sıçradı. Kayseri'de oynanan amatör karşılaşmada gol atan genç oyuncu ve arkadaşları sevinçlerini Nusret'in tuz dökme hareketi ile kutladı. Genç oyuncu tuz yerine kar kullandı, hereket büyük ilgi çekti.

Sosyal medya fenomeni haline gelen Nusret ve tuz dökme hareketi futbol sahasında kendine yer buldu. Haftasonu Kayseri'de oynanan Ermetsan Esentepespor-Kocasinan Ülküspor karşılaşmasında 20 numaralı forması ile iki gol birden atan genç oyuncu Ermetsan Esentepesporlu Süleyman Yasa ve takım arkadaşları gol sevincini tribünlere gittikten sonra Nusret'in tuz dökme hareketini yaparak kutladı. Oyuncular hareketi yapmak için tuz yerine sahayı tamamen kaplayan kar kullandı. Gol sevincini kutlamak için taraftarlarının bulunduğu tribüne giden oyuncular, ellerine aldıkları karı Nusret'in hareketinde olduğu gibi atarak son günlerin moda hareketini futbol sahalarına taşımış oldu. Maçta iki gol atan Süleyman Yasa, "Son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sonra maçtan önce gol atarsam bende bunu sevincime taşıyacağım dedim. Golümü atınca da bu hareketi takım arkadaşlarım ile birlikte yaptım. Kar ve tuz beyaz olunca hereketimiz daha farklı bir anlam kazandı" dedi.

Ermetsan Esentepespor maçı 4-0 kazansa da, iki gol atan Süleyman Yasa'nın gollerden sonra yaptığı Nusret hareketi maçın skorunun önüne geçti. Bu durum, bundan sonraki günlerde bu akımın futbol sahalarında daha sık görüleceğinin ilk sinyalleri oldu.

Amatör Futbolculardan ’Nusret’ Pozu

Amatör Futbolculardan ’Nusret’ Pozu

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