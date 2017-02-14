Amatör Kulüplere Destek

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, amatör spor kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, amatör spor kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

Yalova Belediyesi, merkezde faaliyet gösteren 27 spor kulübüne 1000'er TL'lik destek verdi. Başkan Vefa Salman, "Spor camiasının her zaman içinde oldum. Belediyenin imkanları dahilinde sizlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Araç, ekipman desteklerinin yanında sizlere katılım ücretleri konusunda da destek olacağımızı belirtmiştik. Bugün bunu yerine getiriyoruz. Kulüplerimizin ortak talebi antrenmanlar için seyyar kale direğiydi. Onu da temin ettik. En kısa sürede bunu da sizlere teslim edeceğiz" dedi.